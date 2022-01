Kylian Mbappé nommé pour le joueur du mois de décembre

Kylian Mbappé porte le PSG depuis le début de la saison voire plus. L’attaquant (23 ans) est impliqué dans un peu plus de la moitié des buts des Rouge & Bleu. En 26 matches toutes compétitions confondues, il a marqué 18 buts et délivré 15 passes décisives. En Ligue 1, il en est à 9 buts et 8 passes décisives, meilleur passeur du championnat.

Des statistiques qui lui permettent d’être nommé pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 du mois de décembre. L’attaquant du PSG est en concurrence avec celui de Nantes, Randal Kolo Muani et le meneur de jeu de Montpellier, Téji Savanier. Pour voter pour Kylian Mbappé, c’est ici. En décembre, le numéro 7 parisien a marqué deux buts et délivré une passe décisive en trois matches de Ligue 1. Il pourrait remporter son deuxième trophée de joueur du mois après celui du mois d’août.