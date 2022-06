Trois offres pour Pogba dont celle du PSG ?

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba a décidé de ne pas prolonger son contrat avec les Red Devils. En milieu de semaine, les Mancuniens ont officialisé le départ de son numéro 6. L’international français (29 ans) est donc libre de tout contrat et peut s’engager où il le souhaite. Le joueur est extrêmement convoité et une décision pourrait être prise dans les prochains jours. Si certains évoquent un intérêt particulier de la Juventus pour la « Pioche », le PSG ne serait pas complètement hors course dans ce dossier.

Priorité au football pour Pogba

Selon la chaîne de télévision Sky Sports,Paul Pogba aurait sur la table trois offres « attractives » pour l’accueillir cet été : une de la Juventus, qui cherche à faire revenir son ancien joueur depuis des semaines, une du Real Madrid, et une du PSG. Le média britannique, précise que le milieu de terrain de 29 ans va profiter de ses vacances aux Etats-Unis, où on peut le voir assister chaque soir aux finales de la NBA, pour faire son choix final. Celui-ci aura pour priorité de se concentrer uniquement sur le football après des années de frustration en Angleterre.