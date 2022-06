Le PSG prépare sa révolution en interne. En effet Luis Campos est désormais le nouveau conseiller sportif du PSG et ceci devrait être officialisé en début de semaine prochaine. Il remplacera Leonardo, qui était arrivé à l’été 2019. Le décideur lusitanien sera épaulé par Antero Henrique. Les deux hommes auront des tâches bien différentes puisque le premier cité sera uniquement en charge de la stratégie sportive liée au mercato et à la gestion de l’équipe première. Pour sa part, Antero Henrique, passé par la case PSG entre 2017 et 2019) possédera une mission bien spécifique : vendre les indésirables du club, mais ce n’est pas tout.

Un rôle chez les féminines… qui signe le départ de Ramé ?

En effet selon les informations de Goal.com, confirmé par RMC Sport, Antero Henrique qui reste influent au PSG, devrait avoir ses pouvoirs étendus pour son retour dans la capitale. En effet le Portugais devrait également avoir un rôle chez les féminines du PSG. Celui-ci devrait s’occuper de la partie recrutement en plus des prolongations des joueuses parisiennes. Cette nomination, et donc ces nouvelles compétences, signifie qu’Ulrich Ramé devrait prochainement quitter le club, lui qui est arrivé l’été dernier. On rappelle que Didier Ollé-Nicolle a été mis à l’écart pour des « faits et propos inappropriés » auprès des joueuses.