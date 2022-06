Paul Pogba est un joueur libre de tout contrat. Manchester United a officialisé la fin de l’aventure de l’international français à la fin de son contrat. Depuis plusieurs jours, on explique que le milieu de terrain (29 ans) est proche de rejoindre la Juventus Turin, même s’il est aussi dans le viseur du PSG. Mais selon le Telegraph, ce dossier n’est pas proche d’être bouclé.

Le PSG et le Real pas hors course dans ce dossier

Selon le média britannique, la Juventus Turin reste en pôle dans ce dossier mais le PSG et le Real Madrid restent en course dans ce dossier. De son côté, Paul Pogba ne serait pas pressé de faire un choix pour son avenir et va prendre son temps pour évaluer les offres des Rouge & Bleu et du club madrilène avant de faire son choix définitif. Sachant que les clubs vont commencer leurs préparations de la saison 2022-2023 dans un mois, il a le temps de faire son choix conclut le Telegraph.