Trois scénarios pour une qualification en huitièmes du PSG

Ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG affronte Dortmund en Ligue des champions. Pour se qualifier en huitièmes, trois scénarios s’offrent à lui.

Deuxième de son groupe, le PSG se déplace chez le leader de sa poule, le Borussia Dortmund, ce mercredi soir dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Pour se qualifier en huitièmes de finale, trois scénarios s’offrent aux Parisiens. Le premier, s’il l’emporte sur la pelouse du Signal Induna Park, le PSG reviendrait à égalité de point avec le club allemand, mais en raison de ses deux victoires contre le Borussia, il reprendrait la première place du groupe à son adversaire du soir et se qualifierait donc pour les huitièmes de finale. Tout autre résultat l’obligerait à suivre le dénouement de la rencontre entre Newcastle et l’AC Milan. Avec deux points d’avance sur ses concurrents pour la qualification, le PSG serait assuré d’être qualifié si les deux équipes n’arrivent pas à se départager.

Tout est encore possible

Si le PSG concédait le nul sur la pelouse du Signal Induna Park, il devra espérer que Newcastle ne l’emporte pas contre les Milanais. Dans ce scénario, les deux équipes auraient le même nombre de points, mais la différence de but particulière enverrait les Magpies en huitièmes. Si les Anglais concèdent le nul ou s’inclinent contre les Milanais, alors que le PSG fait nul contre le Borussia, le PSG sera qualifié en tant que deuxième. Enfin, même une défaite du PSG contre le club de la Ruhr peut qualifier les Rouge & Bleu pour cela, il faudrait alors que Newcastle et l’AC Milan se quittent sur un match nul à St James’ Park. Un succès d’une des deux équipes reverserait le PSG en Europa League et qualifierait le vainqueur pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions.

Le PSG se qualifiera pour les 8es de finale à Dortmund si…