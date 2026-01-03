PSG entraînement
Image : psg.fr

Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum3 janvier 2026

À la veille du match face au Paris FC en Ligue 1, les joueurs du PSG s’entraînent une dernière fois au Campus de Poissy ce samedi en fin de matinée.

Après un repos bien mérité, le PSG retrouve la compétition ce dimanche. Pour son premier match de l’année 2026, le club de la capitale affronte le Paris FC dans un derby francilien (20h45 sur Ligue 1+), pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, les Rouge & Bleu s’entraîneront une dernière fois au Campus PSG ce samedi à partir de 11 heures. Les quinze premières minutes de l’entraînement sont à suivre ici et via le lien ci-dessous. Pour rappel, Luis Enrique ne pourra pas s’appuyer sur Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, présents à la CAN avec leur sélection, ainsi que Matvey Safonov, Lee Kang-In et Quentin Ndjantou, blessés.

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum3 janvier 2026

Articles similaires

Lee kang in

Le point médical avant PSG / Paris FC

3 janvier 2026
Trophée des champions

Trophée des Champions – La nouvelle offre du PSG à ses supporters

3 janvier 2026
Safonov

PSG – Une absence plus longue que prévue pour Matvey Safonov ?

3 janvier 2026
Revue De Presse Psg

Revue de Presse PSG : équipe-type monde 2025…

3 janvier 2026
Bouton retour en haut de la page