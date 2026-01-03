Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

À la veille du match face au Paris FC en Ligue 1, les joueurs du PSG s’entraînent une dernière fois au Campus de Poissy ce samedi en fin de matinée.

Après un repos bien mérité, le PSG retrouve la compétition ce dimanche. Pour son premier match de l’année 2026, le club de la capitale affronte le Paris FC dans un derby francilien (20h45 sur Ligue 1+), pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, les Rouge & Bleu s’entraîneront une dernière fois au Campus PSG ce samedi à partir de 11 heures. Les quinze premières minutes de l’entraînement sont à suivre ici et via le lien ci-dessous. Pour rappel, Luis Enrique ne pourra pas s’appuyer sur Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, présents à la CAN avec leur sélection, ainsi que Matvey Safonov, Lee Kang-In et Quentin Ndjantou, blessés.

15 minutes d'entraînement en direct du campus avant Paris Saint-Germain – Paris FC 🔴🔵 https://t.co/yveUz06tTI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 3, 2026