À l’occasion d’une table ronde à Munich, l’ancien coach du PSG, Thomas Tuchel, a lâché ses vérités sur le vestiaire du PSG et ses différences par rapport au Bayern Munich.

Entraîneur du PSG de juin 2018 à décembre 2020, Thomas Tuchel a vécu de nombreuses expériences lors de ses deux saisons et demi avec le club parisien. Entre relations tendues avec sa direction et un vestiaire de stars à gérer, le coach allemand a connu des hauts et des bas lors de son aventure parisienne. Désormais entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel a livré ses vérités sur les différences entre le PSG et le club bavarois au niveau des règles du vestiaire, dans des propos rapportés par BILD et traduits par RMC Sport.

« Vous ne savez pas à quoi nous avons eu affaire à Paris ! »

« J’avais un état d’esprit très allemand, et nous avons certaines règles. Un certain comportement qui devrait toujours être présent. Mais il y a différentes façons de construire une équipe. À Paris, par exemple, les règles sont très différentes de celles d’ici en Allemagne. Cela m’aide à mieux comprendre mes joueurs. Ici, au Bayern, quand j’entends qu’un certain comportement de tel ou tel joueur est inacceptable, cela me fait rire parce que je me dis : vous ne savez pas à quoi nous avons eu affaire à Paris ! Cela me rend plus calme. Je comprends mieux pourquoi les joueurs se comportent comme ils le font, je leur donne plus d’espace que je ne l’aurais peut-être fait auparavant si j’avais passé toute ma carrière uniquement en Allemagne. »

Thomas Tuchel a aussi évoqué la gestion des stars lors de sa carrière d’entraîneur : « Ils sont très exigeants et pleins de talent. Ils ont un grand ego, ce qui les pousse à aller de l’avant. Tu as besoin d’une bonne connexion, sinon tu ne peux pas les convaincre de tes idées. Il y a les grands noms, mais il y a aussi les superstars discrètes comme Gündogan, Mkhitaryan à Dortmund, Marquinhos et Thiago Silva à Paris. Ou Kanté, Mount, Kovacic, Havertz à Chelsea. J’ai tellement appris de ces joueurs, même en tant qu’entraîneur (…) Le groupe est toujours prêt à soutenir une superstar qui marque toujours. Il n’y a pas de problème. Le problème, c’est quand la superstar ne donne rien en retour au groupe ou ne montre aucun respect. C’est ce que nous essayons de construire chaque jour. Mais certains joueurs ont aussi besoin de la lumière des projecteurs, il ne faut pas les rabaisser et les rendre plus petits qu’ils ne le sont. »