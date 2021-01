Un mois après son limogeage du PSG, l’ancien entraîneur des Rouge et Bleu, Thomas Tuchel, rebondit déjà. En effet comme évoqué depuis quelques jours, l’entraîneur allemand prend la succession de Frank Lampard sur le banc de Chelsea. La légende du club londonien a payé les mauvais résultats de son équipe (9e du championnat). Les Blues ont officialisé l’arrivée de Thomas Tuchel ce mardi soir. Il a paraphé un contrat de de 18 mois, soit jusqu’en juin 2022, avec une possibilité de prolongation. Sur le site officiel des Blues, Thomas Tuchel a livré ses premiers mots. “Je tiens à remercier le Chelsea FC pour sa confiance en moi et en mon équipe. Nous avons tous le plus grand respect pour le travail de Frank Lampard et l’héritage qu’il a créé à Chelsea. En même temps, j’ai hâte de rencontrer ma nouvelle équipe et de participer à la ligue la plus excitante du football. Je suis reconnaissant de faire maintenant partie de la famille Chelsea – c’est incroyable!”. Chelsea précise que le coach de 47 ans dirigera sa première séance d’entraînement ce soir. Thomas Tuchel retrouvera notamment son ancien capitaine au PSG, Thiago Silva, son ancien joueur au Borussia Dortmund, Christian Pulisic, et ses compatriotes Antonio Rüdiger, Kai Havertz et Timo Werner.