Thiago Silva : “Je resterai toujours Rouge & Bleu”

S’il a dû quitter ses partenaires en première mi-temps, Thiago Silva a bien triomphé avec Chelsea (1-0) face à Manchester City et a enfin remporté sa première UEFA Champions League à 36 ans. Après la rencontre à Porto, le défenseur central a eu une pensée touchante pour le PSG.

“C’est le moment le plus important de ma carrière, c’est inoubliable. Je suis vraiment très content. Mais c’est aussi un moment d’être reconnaissant pour tout ce que Paris a fait pour moi, mais on n’a pas réussi à la gagner avec le PSG. Aujourd’hui je suis très content d’avoir cette coupe, c’est énorme, et j’espère que Paris pourra y arriver, a commenté Thiago Silva au micro de RMC Sport. C’est spécial avec toute cette pression que j’ai eue sur moi à Paris. Chaque fois que le PSG était éliminé, les gens essayaient de trouver un coupable et c’était toujours moi. C’est dommage, parce que j’ai tout fait pour cette équipe. Malheureusement je n’ai pas réussi à rapporter la coupe là-bas. Je resterai toujours Rouge & Bleu. J’ai laissé beaucoup d’amis là-bas. Dommage pour la saison qu’ils ont fait. Mon destin lié à celui de Tuchel ? On ne comprend pas toujours tout ce qu’il se passe dans notre vie, c’était écrit par Dieu. C’était spécial, c’était ma première année ici. Tuchel a fait seulement six mois, il a tout changé, la mentalité d’équipe. Mais c’est aussi important de parler de Lampard. Sans lui, c’était difficile pour moi de venir ici, merci à lui de m’avoir laissé signer ici. Est-ce que je vais jouer jusqu’à 40 ans ? Je ne sais pas, il faut voir saison après saison.”