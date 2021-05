Tuchel et le travail plus intense à Chelsea qu’au PSG…

S’il a débuté la saison avec le PSG, Thomas Tuchel va la finir avec Chelsea. Quatrième de la Premier League, le club londonien n’est pas très loin d’une finale de Champions League (1-1 à l’aller à Madrid contre le Real). Ce qui augure de débuts réussis pour le technicien remercié à Noël par le club francilien. Passer la Manche a visiblement fait découvrir un autre monde à Thomas Tuchel.

“C’est brutal, honnêtement. C’est brutal. Nous avons joué en France le même nombre de matches, deux coupes et aussi 20 clubs en Championnat. Mais bien sûr, l’intensité et le challenge en Championnat sont très, très différents ici. C’est encore un autre niveau”, a déclaré l’entraîneur allemand. “Comme vous l’avez dit, c’est assez implacable, mais cela vous maintient en alerte et vous sort du lit tôt. Il n’y a tout simplement pas le temps de respirer. Pas le temps de s’asseoir et d’être trop détendu ou à l’aise. C’est une bonne chose. Cela aiguise votre esprit et votre mentalité, c’est ce que je trouve impressionnant dans ce club. Tout le monde est sur le front. Le vestiaire, les joueurs sont conscients de ces challenges, de ces exigences et ils sont à la hauteur. Tout le monde ici au club est conscient de ce qu’il faut faire pour être en forme, c’est pourquoi c’est impressionnant. Nous arrivons à chaque match avec la profonde conviction que nous sommes préparés et que nous avons le niveau adapté”, a déclaré Thomas Tuchel à la presse.