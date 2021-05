Le football est devenu un sport qui se joue de midi à minuit pour agrémenter les grilles des programmes des diffuseurs et satisfaire les fans privés de stade pour motif sanitaire. C’est à midi (beIN Sports 1) que les joueuses du PSG vont pénétrer sur la pelouse de l’Estadi Johan-Cruyff. Et ce ne sera pas à huis clos ! Mille spectateurs pourront assister à la demi-finale retour de l’UEFA Women’s Champions League entre le Barça et Paris (1-1 à l’aller). Un événement en soi pour un club français. Mais le vrai intérêt de ce choc européen c’est le ticket pour Göteborg qu’il délivrera. Car c’est en Suède que se jouera la finale continentale le 16 mai face à Chelsea ou le Bayern Munich. Après un nul compliqué à Saint-Germain-en-Laye dimanche dernier, les Rouge & Bleu doivent faire basculer ce ballotage défavorable. Ce sera sans Luana (blessure de longue durée au genou), et surtout sans Kadidiatou Diani (cheville). Buteuse à l’aller, l’ancienne joueuse du PSG Jenni Hermoso est incertaine pour un problème à la cheville également. Patricia Guijarro réintègre elle le onze catalan.

FC Barcelone / PSG

Demi finale retour de l’UEFA Women’s Champions League – Dimanche 2 mai 2021 à midi à l’Estadi Johan-Cruyff | Diffuseur : beIN Sports 1 – Arbitre : Anastasia Pustovoita (Russie).

FC Barcelone : Panos – Torrejon, Pereira, Mapi, Ouahabi – Bonmati, Guijarro, Putellas – Hansen, Hermoso, Mariona.

PSG : Endler – Lawrence, Paredes, Dudek, Morroni – Dabritz, Formiga, Geyoro – Bachmann, Katoto, Baltimore.

>> Risquent une suspension pour la finale en cas de carton jaune : María León et Andrea Pereira pour le Barça et Paredes, Morroni et Formiga pour le PSG.