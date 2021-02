Cristiano Ronaldo (36 ans) et Lionel Messi (33 ans) sont plus proches de la fin de leur carrière que du début. On parle de plus en plus des joueurs qui vont prendre leur place dans les années à venir. Et très souvent, Kylian Mbappé est cité comme le remplaçant naturel des deux extraterrestres. Et pour son ancien entraîneur – Thomas Tuchel – l’attaquant fera tout pour prendre leur place même s’il faudra les déloger.

“Ils ne se retireront jamais, jamais de leur plein gré. Ils ne se retireront jamais, explique Thomas Tuchel sur Messi et Ronaldo dans une interview accordée à BT Sport et traduite par Goal. S’il veut être là (Mbappé, ndlr), il doit les écarter. S’il veut être là, il doit les écarter. Faire un coup du chapeau au Nou Camp est un message et c’est ce qu’il exige de lui-même. C’est son potentiel, c’est ce qu’il a en lui. Il est encore jeune, il a encore faim, il est un requin dans sa mentalité. Il veut saisir tout ce qu’il peut avoir. C’est la mentalité dont vous avez besoin, et je le pense de la manière la plus positive parce que c’est un gars sympa en privé et en personne. C’est un gars sympa, super intelligent, super drôle, mais une fois sur le terrain, c’est un requin. C’est ce que sont les grands. S’il y a une goutte de sang dans l’eau, ils arrivent. C’est Kylian, et s’il veut arriver au niveau des gars que vous avez mentionné – parce qu’ils sont là depuis des années et des années et des années – je ne pense pas qu’ils soient prêts à se retirer simplement parce qu’il arrive. Il doit le prendre. Je pense qu’il fera tout pour le faire.“