Giuly voit des similitudes dans les carrières de Neymar et Ronaldinho

Neymar est un très grand joueur. Quand il est en forme, très peu de joueurs peuvent lui arriver à la cheville. Mais beaucoup le critique pour son hygiène de vie qui entraîne plusieurs blessures qui gâche ses saisons. Depuis son arrivée au PSG, il a raté 83 matches soit pratiquement la moitié des matches joués par les Rouge & Bleu. Ludovic Giuly, ancien joueur du PSG (2008-2011), compare le numéro 10 parisien à un autre numéro 10 du PSG, Ronaldinho.

“Je vais comparer – au niveau carrière – Neymar à Ronaldinho. Ils ont tout mais ils ne se donnent pas tout pour être encore plus haut. Je ne veux pas être le meilleur sur un ou deux ans, niveau ballon d’Or pendant un ou deux ans, non. Je veux être le meilleur pendant 10 ans, lance Giuly sur Téléfoot Ronnie ne s’est jamais posé cette question parce que c’est sa nature. Et je pense que Neymar c’est la même nature.“

Leandro Paredes a également évoqué les dernières semaines de son coéquipiers, qui sera important pour la fin de saison. “C’est important d’avoir un Neymar en forme physiquement mais également mentalement. Il a été investi ces dernières semaines à l’entraînement. Il a montré beaucoup d’envie, a travaillé à 100%. À nous désormais de l’aider pour qu’il revienne dans les meilleures conditions.”

Ivan Rakitic, ancien coéquipier de Neymar au FC Barcelone, estime que Neymar a un rôle important dans un vestiaire. “Je dis souvent que Neymar je le prendrai toujours dans mon équipe. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Il a un niveau incroyable. Il est très important dans un vestiaire. C’est quelqu’un de jovial qui cherche toujours à motiver ses coéquipiers. Avec Neymar dans son équipe, Paris est naturellement favori pour la Ligue des Champions.“