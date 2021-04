Les Féminines surclassent Soyaux (7-0), Katoto voit triple

Ce dimanche en début d’après-midi, les Féminines du PSG recevaient Soyaux en D1 Arkema. Premier fait cocasse de la rencontre, les visiteuses avaient perdu leur maillot et ont donc dû jouer avec…le maillot extérieur du PSG. Les joueuses d’Olivier Echouafni jouaient elle avec le maillot Fourth. Dans un match totalement dominé par le PSG, c’est Marie-Antoinette Katoto qui a ouvert le score. Après avoir trouvé la barre, l’attaquante marque juste devant le but (11e). Les Féminines du PSG vont ensuite se mettre à l’abri juste avant la mi-temps grâce à Paulina Dudek (41e) et Formiga (45e) sur deux corners. Les Parisiennes vont poursuivre leur domination en seconde avec des buts de Katoto (60e) Geyoro (63e) et Diani (66e). Marie-Antoinette Katoto va s’offrir un triplé pour prendre la tête du classement des meilleures buteuses de la D1 Arkema (20 buts) et clôturer le festival du PSG (7-0). Avec ce succès, le PSG prend provisoirement quatre points d’avance sur Lyon, qui a vu son match contre Guingamp reporté en raison d’un très grands nombres de cas positifs dans l’effectif lyonnais (10). Place maintenant à la trêve avant le match retour de la Ligue des Champions contre le Lyon le 18 avril.