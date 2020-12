En fin de contrat avec le PSG en juin 2021, l’avenir de Thomas Tuchel semble s’écrire loin du PSG à partir de l’été prochain. En effet, l’entraîneur allemand n’envisagerait pas de prolonger avec le club de la capitale, comme l’avait indiqué Le Parisien le 4 décembre dernier. Après sa conférence de presse d’avant-match de Ligue des champions, l’entraîneur parisien a évoqué son avenir via RMC Sport. Il précise notamment qu’aucune discussion autour d’une prolongation de contrat au PSG n’a été entamée.

“Je ne peux pas perdre la tête avec ça parce que la situation n’a pas changé. On n’a pas parlé d’une prolongation. On n’a pas parlé de mon contrat. Est-ce que ça change quelque chose pour moi? Non. Ça ne change rien à la manière dont je travaille. Quand je suis l’entraîneur du PSG, je pense à 100% au PSG dans ma tête, à rien d’autre. Dans cette période, ce n’est pas possible de penser à quelque chose d’autre“, a expliqué Thomas Tuchel à RMC Sport. “Le plus important, c’est de rester concentrés. C’est une phase clé pour nous. De toute façon, la situation est toujours la même. Rien n’a changé.“