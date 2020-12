Thomas Tuchel avait décidé de laisser certains de ses joueurs au repos pour le match de mardi contre l’Istanbul BB en Ligue des Champions, mais également d’en laisser certains sur le banc (Marquinhos, Mbappé…) ce soir lors de la victoire contre Montpellier (1-3) lors de la 13e journée de Ligue 1. Le coach allemand qui a également innové en commençant le match avec un 3-5-2 avec une défense centrale inédite composée de Pembélé, Diallo et Kurzawa. Présent en conférence de presse, Tuchel s’est félicité de la performance de son équipe sur la pelouse de la Mosson.

La performance de ce soir

Tuchel : “Pour moi, ce n’était pas possible qu’on cherche des excuses liées à la fatigue. On a fait beaucoup de changements parce qu’on a confiance en notre groupe. Je suis très content parce que ce n’est pas facile de trouver du rythme. Après quinze minutes, on a trouvé notre rythme, on a fait un bon match avec le ballon, on n’a pas perdu notre discipline, se félicite le coach parisien dans des propos relayés par Goal. C’est toujours difficile de gagner à Montpellier, c’est une belle victoire.“

Un 100e but libérateur pour Mbappé ?

Tuchel : “J’espère, mais sa vie n’est pas trop difficile non ? Comme je l’ai dit, il a fait un bon match à Manchester. Sur d’autres matches, il avait marqué et j’avais été moins satisfait de lui. S’il continue à travailler je suis très calme. Aujourd’hui, je peux seulement dire “félicitations”. Tous les attaquants ont besoin de buts et j’espère qu’on continuera mardi.“

Rafinha

Tuchel : “J’aime le gars. Je connais Rafinha depuis de nombreuses années. Je l’ai observé avec Barcelona B et le FC Barcelone. C’est un gars extraordinaire, avec beaucoup d’intelligence de jeu, super humble, agréable, toujours attentif. Il montre sa qualité. Il a fait un bon match à Manchester. Il fait un nouveau match extraordinaire et je suis très content pour lui.“

Manchester, Montpellier deux matches déclics ?

Tuchel : “J’espère, mais on doit encore montrer mardi. On a fait deux matches de très haut-niveau, on a joué avec tout le monde, avec une bonne énergie, beaucoup de qualité. L’énergie sur le banc était très positive aussi. Si on est capable de rester dans le match, de souffrir ensemble, de se sacrifier, de rester discipliné et forts physiquement, on est une équipe très forte. Il était nécessaire de confirmer aujourd’hui. Dès demain, on analysera ce match. Dans le sport, il faut continuer et c’est le défi.“