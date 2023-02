Tudor : « Aucune équipe ne peut être favorite face au PSG »

Ce dimanche soir, en clôture de la 26e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse de l’OM dans un choc qui s’annonce bouillant. Et à deux jour de cette affiche hexagonale, Igor Tudor s’est présenté en conférence de presse. l’occasion pour lui de mettre un bon petit coup de pression à ses futurs adversaires.

Le PSG a été défait par l’OM en huitièmes de finale de Coupe de France sur le score de 2-1. Presque un mois plus tard, les deux équipes remettent le couvert, mais cette fois-ci en Ligue 1. Et ce sera une nouvelle fois un déplacement pour les hommes de Christophe Galtier qui n’auront pas le droit à l’erreur sous peine de voir leur rival revenir à deux petits points et donc rabattre les cartes en vue du titre.

« Ils devraient gagner tous les week-end

Igor Tudor s’est, comme de coutume, présenté devant la presse dans le cadre de l’avant-match de cette partie. L’occasion pour lui de refuser toute forme de pression face à un adversaire qu’il considère comme favori : « Avec tous leurs joueurs, Neymar, Marquinhos, Messi, Mbappé, Ruiz, Ramos etc… il n’y a aucune équipe qui peut être favorite contre eux. La pression, il n’y a qu’eux qui peuvent l’avoir avec leur équipe. Ils devraient gagner tous les week-end. On est confiant à domicile, donc on y croit. On va lutter avec tous nos moyens. On va vouloir faire un gros match et cela dépendra aussi de l’adversaire. Chaque match est différent. Ça se joue sur des détails. Un match charnière pour le titre ? C’est un match important, mais pas déterminant puisqu’il reste encore beaucoup de points à distribuer et de matches jusqu’à la fin de la saison. »

Dans un second temps, Igor Tudor a été interrogé sur le retour fracassant de Kylian Mbappé : « Un joueur comme Mbappé, c’est un danger en plus, surtout pour la profondeur et la prise d’espace. Les joueurs se compensent dans leur équipe. S’il y a un absent, nous on va essayer de stopper leur point fort et de montrer nos propres forces en attaque, a exposé le coach croate avant de se pencher sur la possibilité de voir un PSG revanchard après leur défaite en Coupe de France. Je suis d’accord, mais je ne pense qu’à mon équipe. On a gagné ce dernier match, là ce sera encore plus dur. Après cette défaite, ils vont avoir encore plus d’envie. Nous, on veut jouer notre jeu. Il y aura encore plus de tension et de concentration de leur part. »