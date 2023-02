Ce dimanche soir, le PSG se rend en terrain hostile pour y affronter l’Olympique de Marseille dans son antre de l’Orange Vélodrome. Et avant cette confrontation XXL de la 26e journée de Ligue 1, l’entraînement des joueurs parisiens, délocalisé au Parc des Princes pour l’occasion, sera ouvert au public à partir de 17h30.

Le PSG, qui ne pourra pas compter sur le soutien de ses supporters au stade Vélodrome ce dimanche soir, a décidé d’ouvrir son entraînement ce vendredi soir. Une première depuis 12 ans et une démarche qui a largement été suivie puisque plus de 30 000 fans rouge et bleu seront présents dans les travées du Parc des Princes. De quoi permettre aux joueurs de Christophe Galtier d’emmagasiner un maximum de confiance et d’énergie avant de se rendre en terre phocéenne dans le cadre d’un Classique qui s’annonce plus qu’intense.

« Merci pour le soutien ! »

Fabian Ruiz, invité à s’exprimer sur ce sujet au micro de PSG TV, s’est d’ailleurs exprimé sur ce soutien en masse des supporters rouge et bleu dans ce contexte et l’importance qu’il peut avoir sur les joueurs : « Je pense que c’est quelque chose d’agréable qui nous uni, tant les joueurs que les supporters. Pouvoir se connecter avant un match si spécial, si important. Qu’ils nous apportent leur soutien, qui viennent nous soutenir. Pour nous, c’est très important de se sentir proche de nos supporters et je pense que ce sera une très bonne cession d’entraînement avec nos supporters au Parc des Princes. Et espérons qu’après tout cela nous pourrons leur ramener la victoire. Ce qui est au final la chose la plus importante. Est-ce qu’on les entend durant le match ? Oui, totalement. Pendant tout le match. Est-ce que cela nous donne de l’énergie. Oui, cela vous donne de la force quand vous êtes fatigués. Entendre les supporters vous encourager, vous soutenir jusqu’à la fin du match, c’est quelque chose qui vous donne la force, et c’est quelque chose que nous ressentons. Merci pour le soutien ! »