Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 24 février 2023. Le succès de l’entraînement ouvert au public, l’union sacrée proclamée par Nasser al-Khelaïfi, les difficultés de Vitinha, le point sur le groupe avant le déplacement à Marseille…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque les difficultés affichées par Vitinha depuis quelques mois. Après des premiers pas satisfaisants, le Portugais traverse une période sombre chez les Rouge & Bleu, aussi bien dans ses performances que dans ses relations avec certains de ses coéquipiers. Lors de la défaite face à l’AS Monaco (3-1) le 11 février dernier, l’ancien du FC Porto, en difficulté dans le jeu, « s’est fait conspuer pendant plus d’une heure par un Neymar nerveux, critique à l’égard de tous ses choix. » Depuis cet épisode, il est seulement entré 15 minutes face au Bayern Munich (0-1) et a livré une nouvelle prestation décevante contre le LOSC (4-3). Depuis plusieurs semaines, « des cadres s’étonnent du niveau de certaines recrues estivales. Vitinha n’échappe pas à ce regard critique. La frustration de Neymar à Monaco traduit ce sentiment de défiance vis-à-vis du jeune Portugais », rapporte L’E. Le milieu de 23 ans a également eu un accrochage banal avec Lionel Messi lors d’un entraînement. « L’Argentin n’a guère goûté le contact un peu viril de son coéquipier et n’a pas manqué de le lui faire savoir. Comment exprimer son football quand deux des plus grandes stars de son club portent un regard critique sur ses performances ? »

Lors de son arrivée dans la capitale française, Vitinha a dû s’adapter à un style de jeu différent. Le natif de Santo Tirso a dû adapter ses mouvements et déplacements au jeu combiné rapide mis en place par le staff parisien. Pourtant, cette période de transition ne l’avait pas empêché d’être performant lors des premiers mois. Mais depuis 2023, le Portugais laisse une impression totalement différente. « Vitinha semble errer, comme perdu, déconnecté des animations de son équipe », note L’E. Son positionnement en numéro 10 n’a pas non plus aidé à son épanouissement et lui a fait perdre peu à peu sa confiance et ses repères. Mais, l’international portugais possède des atouts pour rebondir. Premièrement, son adaptation dans le groupe est facilitée par sa maîtrise rapide du français. De plus, il bénéficie du soutien de certains de ses coéquipiers, et notamment Danilo Pereira « dont le rôle fédérateur et l’influence sont un peu plus importants chaque jour. » Compétiteur dans l’âme, Vitinha a récemment échangé avec Christophe Galtier et Luis Campos et est bien décidé à rebondir dans cette phase retour 2022-2023 cruciale pour le PSG.

Le quotidien sportif évoque aussi le succès de l’entraînement ouvert au public qui aura lieu au Parc des Princes ce vendredi à partir de 17h30. Une première depuis 2011. En effet, hier soir, plus de 30.000 billets avaient déjà été vendus aux supporters des Rouge & Bleu. Concernant l’entraînement de la veille, Marquinhos a enchaîné une deuxième séance d’affilée. Malgré son retour mercredi, Nordi Mukiele sera trop juste pour affronter l’Olympique de Marseille ce dimanche (20h45 sur Prime Video), rapporte L’Equipe. De leur côté, Nuno Mendes et Achraf Hakimi restent incertains tandis que Neymar Jr et Renato Sanches sont forfaits pour cette rencontre.

De son côté, Le Parisien revient plus en détails sur cet entraînement du PSG ouvert au public. Cette initiative est un énorme succès avec plus de 30.000 spectateurs attendus, à deux jours du Classico face à l’OM. Les dirigeants « y réfléchissaient depuis plusieurs mois, conscients que le club doit absolument réussir à rapprocher les joueurs de leur public », dévoile LP. Si l’ancien dirigeant, Leonardo, n’était pas ouvert à cette idée, notamment en raison de la relation avec les Ultras, Nasser al-Khelaïfi, lui, poussait pour ce projet. Et la récente tournée au Qatar a fini par convaincre le board parisien d’accélérer le processus. En effet, le 18 janvier dernier, les joueurs du PSG n’étaient pas insensibles à l’entraînement ouvert au Khalifa Stadium de Doha devant 30.000 fans. « Cette expérience s’est révélée décisive et Luis Campos s’est facilement laissé convaincre de donner son feu vert pour organiser pareille fête au Parc. » Un évènement qui arrive dans une période propice entre une victoire renversante contre le LOSC (4-3) et le choc face à l’OM en Ligue 1. Une ambiance chaleureuse, voire bouillante avec la présence des Ultras, est attendue.

Mais, Christophe Galtier ne devrait pas trop en dévoiler et devra donc adapter sa séance du jour devant plusieurs milliers de fans et plus de 90 journalistes accrédités pour cet évènement. Plus de 30.000 billets ont déjà été vendus et la billetterie restera ouverte jusqu’à l’ouverture des portes, à 16 heures. « Le PSG n’a pas ouvert un entraînement à ses fans depuis 2011 et rien ne pourra être organisé régulièrement tant que le club n’aura pas à sa disposition le stade de son futur centre d’entraînement. » Après la période de rupture avec les Ultras du PSG la saison passée, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, souhaitait que le club se rapproche de ses fans pour montrer un visage plus humain. « Les dirigeants ont conscience que c’est aussi, avec ce genre d’initiatives, que se fidélisent les supporters de demain », conclut LP.

Le président du PSG a également eu un rôle important dans la décision de Lionel Messi et Neymar Jr d’aller saluer les supporters après la défaite en Ligue des champions face au Bayern Munich (0-1). Les deux Sud-Américains sont venus remercier le Virage Auteuil pour leur ambiance durant la rencontre. Une présence qui était inattendue compte tenu des antécédents entre les Ultras et les deux Parisiens. « Mais elle a été perçue comme un vrai pas en avant dans leur relation », rapporte le quotidien francilien. Et ce rapprochement de position est en très grande partie dû à Nasser al-Khelaïfi, qui est très attaché à la relation avec les supporters. Dans un contexte brûlant, le président parisien avait tenu des mots forts à la veille de la réception du Bayern Munich. Il a surtout prôné l’union sacrée dans un moment charnière de la saison du PSG. « Les dissensions doivent laisser place à une réconciliation avec les fidèles du Parc des Princes leur fait-il comprendre. » Le patron des Rouge & Bleu a ainsi poussé l’ensemble de l’effectif à recréer des liens avec les supporters en allant les remercier à l’issue de la rencontre face aux Bavarois, qu’importe le scénario. Aux yeux du dirigeant parisien, une relation positive est primordiale entre les joueurs et les supporters.

Enfin, Le Parisien donne des nouvelles de Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Et les deux latéraux du PSG n’ont toujours pas repris l’entraînement collectif avec leurs coéquipiers. Le Portugais est touché au genou tandis que le Marocain est en délicatesse avec sa cuisse gauche depuis le Mondial. Ainsi, des doutes subsistent sur leur présence pour le Classico face à l’Olympique de Marseille ce dimanche. « Le staff parisien ne prendra aucun risque avec eux au regard des échéances qui attendent le PSG. Leur participation, ou non, à l’entraînement ouvert au public ce vendredi donnera des indications sur leur état de forme », rapporte LP. De son côté, Marquinhos devrait bien être apte face à l’OM après avoir enchaîné une deuxième séance collective d’affilée.