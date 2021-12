C’est bientôt Noël et le PSG est en vacances. Si le club de la capitale a réussi sa première partie de saison comptablement, il reste néanmoins beaucoup de choses à dire dans le jeu…

C’est pour cela que Canal Supporters vous donne rendez-vous pour un LIVE TWITCH/PSG exceptionnel à partir de 17h10 pour faire un bilan de cette première partie de saison et ce qui pourrait attendre les Rouge & Bleu en 2022. Nous débattrons sur les choix de Mauricio Pochettino et ferons un focus sur les joueurs qui ont marqué ces six premiers mois de leur empreinte. À quelques heures de déguster la pintade et d’ouvrir ses cadeaux, soyez au rendez-vous !

Pour rappel, Canal Supporters directement sur Twitch, c’est ici : Twitch.tv/Canalsupporters (abonnez-vous !)