Twitch/PSG : ESTAC/PSG & Messi en Live

L’actualité ne s’arrête jamais pour le PSG ! Alors que le club de la capitale est au coeur de l’actualité avec l’arrivée probable de Lionel Messi dans la capitale, les hommes de Mauricio Pochettino ont souffert mais ont obtenu un succès précieux pour débuter cette saison 2021/2022 face à Troyes (2-1).

Canal Supporters vous donne rendez-vous ce jeudi pour un LIVE TWITCH/PSG spécial à partir de 23H30. Nous analyserons la rencontre du soir avec vous tous et on fera l’évaluation de chaque joueur. Nous vous partagerons les dernières informations sur le dossier Messi et nous nous poserons cette question : Quelle est la meilleure tactique avec Lionel Messi ?

Nous serons avec le journaliste Hadrien Grenier pour aborder ce sujet brûlant.

