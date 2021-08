Huitema : “J’étais vraiment impatiente de retrouver l’équipe”

Le PSG s’est présenté du côté de Louisville, aux États-Unis, pour y disputer the Women’s Cup, un tournoi amical de préparation. Championne olympique avec le Canada, Jordyn Huitema a rejoint ses coéquipières mercredi dernier pour y démarrer sa préparation physique. Pour PSG .fr la Canadienne a réagi sur ce retour à l’entraînement. Et Huitema ne cache pas son excitation d’avoir retrouvé le chemin de l’entraînement et ses partenaires rouge et bleu’.

« J’étais vraiment impatiente de retrouver l’équipe. Je pense qu’Ash (Lawrence) et moi étions tous les deux excitées à l’idée de revenir et d’être avec tout le monde à nouveau, d’échanger avec tout ceux que nous n’avions pas vu depuis un moment. C’était donc vraiment sympa de revoir des visages familiers. C’est bien qu’on ait pu venir, même si c’est un peu tard pour rejoindre l’équipe ici aux États-Unis. Je suis ravie d’avoir pu retrouver l’équipe ici avant le retour à Paris. e titre olympique avec le Canada ? C’était incroyable. Je pense que le Covid a un peu changé la donne, mais c’était une expérience incroyable avec l’équipe. Ramener la médaille d’or à la maison est la cerise sur le gâteau. C’est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. »