Pas de piste Real Sociedad pour Sarabia (Diario Vasco)

Gêné aux adducteurs, Pablo Sarabia n’a pas voyagé à Brest hier. L’international espagnol n’est pour l’heure pas en instance de départ. Le PSG n’a pas d’offre pour l’attaquant de 29 ans barré par une concurrence féroce. Si Le Parisien évoquait le Séville FC, son ancienne équipe, et la Real Sociedad comme pistes, cette dernière semble improbable. L’entourage de Pablo Sarabia a démenti les dires du quotidien francilien auprès du Diario Vasco. En outre, le salaire du joueur du PSG est trop élevé (5.3M€/an). Et puis la Real Sociedad est bien pourvue au poste. Concernant Séville, l’attaquant Rafa Mir a signé hier contre 16M€. Le club andalou pourrait tout de même considérer une signature de l’ancien joueur qui a laissé de bons souvenirs et qui a brillé à l’Euro (deux buts et deux passes décisives). Mais rien n’est dans les tuyaux à ce stade.