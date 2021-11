Twitch / PSG : Spécial Man City / PSG avec Julien Laurens

C’est le retour de la Ligue des Champions ! Canal Supporters vous donne rendez-vous pour un LIVE TWITCH/PSG à partir de 11h00 pour faire un avant-match de l’affiche qui passionne tout le monde et qui opposera le Paris Saint-Germain à Manchester City. Pour cet événement, nous aurons un invité exceptionnel en la personne de Julien Laurens, journaliste RMC Sport et ESPN. En direct de Manchester, il nous partagera les dernières tendances à quelques heures de la rencontre et nous détaillera les derniers rebondissements sur le dossier Pochettino / Zidane. Nous serons aussi avec notre journaliste Théodore Vives et le journaliste pour le 10 Sport Hadrien Grenier.

