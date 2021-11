Après American Express en début de semaine, le PSG a officialisé un renouvellement de contrat avec un autre de ses partenaires. Après 22 ans d’histoire commune, le club de la capitale et Coca-Cola ont prolongé leur partenariat de trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2024. Et afin de célébrer cet évènement, la marque de soda a décidé de partager quelques moments avec les supporters au Parc des Princes aujourd’hui. « Au programme, des moments uniques, de convivialité, de partage et de magie pour ces fans du club. Des enfants issus de clubs de la région pourront ainsi participer à un show de BMX dans les coursives de la tribune Boulogne et une performance live d’artistes grapheurs. Dans la soirée, des passionnés invités par les deux partenaires, auront la possibilité d’entrer dans les vestiaires des joueurs, où seront exposés les maillots des 22 dernières années et où l’esport sera mis à l’honneur », rapporte le PSG dans un communiqué.

Via le site officiel du club, le Chief Partnerships Officer du PSG – Marc Armstrong – a exprimé sa joie après ce renouvellement de contrat. « Coca-Cola fait partie de l’histoire du Club depuis plus de 20 ans et nous sommes ravis aujourd’hui d’annoncer le renouvellement de ce partenariat. Nos deux marques évoluent côte à côte, guidées par des objectifs communs et des valeurs fortes. Elles sont aujourd’hui des icônes de la culture contemporaine et offrent aux nouvelles générations des expériences uniques, leur permettant de vivre leurs passions toujours plus intensément. Nous sommes impatients de partager avec nos supporters les projets qui nous animent dans les domaines de la mode, de la musique, du sport, de la culture urbaine et de l’esport. » Coca Cola ainsi que Powerade seront les boissons officielles des Rouge & Bleu jusqu’en 2024.