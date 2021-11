Ce soir à 21 heures (Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG affronte Manchester City, à l’Etihad Stadium, à l’occasion de la 5e journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Deuxième du groupe (8 pts) à une unité des Cityzens, le club de la capitale abordera ce match comme une finale pour la première place. Et pour cela, Mauricio Pochettino pourra compter sur un groupe quasi au complet avec les retours de Presnel Kimpembe et Marquinhos. Sur les ondes de France Bleu Paris, Stéphane Bitton se montre plutôt confiant avant cette rencontre.

« Ce matin la question est simple. Le PSG est-il capable de renverser la table et d’aller chercher la première place à l’Etihad Stadium ? Ma réponse est oui. Je sens que le PSG est capable de réaliser une performance. Parce que le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino répond presque toujours présent quand l’enjeu est important. Et ce soir, l’enjeu est très important. Voilà une affiche qui s’annonce royale entre deux des principaux favoris de la Ligue des champions cette saison. La très belle victoire face à City au Parc des Princes (2-0, le 28 septembre dernier) n’a pas suffi à compenser les deux matches nuls face à Bruges (1-1) et Leipzig (2-2). Le PSG n’a donc plus que la rencontre de ce soir pour décider de son classement dans le groupe A et de sa qualification. Paris doit se mettre en mode commando et aller chercher la victoire à Manchester pour espérer chiper cette fameuse première place à City. La première place n’est pas forcément synonyme d’un huitième de finale confortable, mais c’est quand même la garantie de recevoir au match retour. Paris va surtout chercher une victoire pour le moral et le vécu du groupe. Le PSG vise la finale et le titre en Ligue des champions, le reste importe peu. On ne veut même pas penser à une possible troisième place en cas de défaite ce soir puis contre Bruges dans deux semaines, c’est pour moi totalement impensable. »