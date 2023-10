Après l’humiliation subie à Newcastle (4-1) en Ligue des champions, le milieu du PSG, Manuel Ugarte, a reconnu que son équipe aurait dû faire mieux au niveau de l’attitude.

Le PSG et ses supporters ont vécu un mercredi soir très compliqué. En déplacement à St James’ Park pour affronter Newcastle en Ligue des champions, les joueurs de Luis Enrique ont sombré. Titulaire au milieu de terrain, Manuel Ugarte a subi les vagues des Magpies et a rapidement été submergé par la supériorité numérique des Anglais dans l’entrejeu. Présent en zone mixte, l’Uruguayen de 22 ans est revenu sur cette claque reçue par les Rouge & Bleu, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Une défaite mentale ou tactique ?

« Je crois que c’est un peu des deux. On s’attendait à faire un meilleur match, mais la différence fut très grande dans le jeu. Newcastle a très bien joué et a fait un très bon pressing. Maintenant c’est fait, on doit penser au prochain match. »

Ses sensations dans ce milieu à deux

« La première chose, c’est qu’ils ont fait un très bon pressing, très bien organisé. Ils avaient une grande détermination. On aurait pu faire un meilleur match, mais il faut continuer et penser au prochain match (…) Le score reste sévère. On est deuxième du groupe, il faut continuer. On aurait pu être plus agressif, on aurait pu faire preuve d’un meilleur état d’esprit mais l’ambiance leur aura été favorable. »

Comment explique-t-il le manque d’agressivité et de caractère de l’équipe

« Je ne sais pas… Je pense qu’ils ont été un peu plus agressifs parce qu’ils faisaient leur retour à domicile en Ligue des champions et que ce n’est pas habituel pour eux. Ce n’est pas une critique. La vérité, c’est que l’ambiance les a aidée. Je pense que nous aurions pu faire plus en termes d’attitude et sur le plan individuel, mais comme je l’ai dit, ce sont des matchs qui arrivent parfois. Je pense que ce n’était pas tant notre faute que la leur. Maintenant, nous devons continuer parce que nous sommes toujours deuxièmes du groupe. »