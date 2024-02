Ugarte : « Nous aurions pu faire un meilleur match »

Ce soir, lors de la victoire du PSG contre Strasbourg (1-2), Manuel Ugarte a retrouvé une place de titulaire. Le milieu de terrain a savouré la victoire obtenue dans la difficulté.

Après le nul concédé sur la pelouse du Parc des Princes contre Brest le week-end dernier, le PSG voulait retrouver le goût de la victoire ce vendredi sur la pelouse de Strasbourg, qui était invaincu lors de ses neuf dernières rencontres. C’est chose faite grâce à des buts de Kylian Mbappé et Marco Asensio. Mais comme contre les Brestois, le PSG s’est arrêté de jouer après avoir pris deux buts d’avance, voyant les Strasbourgeois marquer et même s’offrir plusieurs balles d’égalisation. Mais les Parisiens ont finalement réussi à s’imposer pour reprendre leur marche en avant, comptant provisoirement neuf points d’avance en tête de la Ligue 1. Titulaire ce soir, Manuel Ugarte a souligné l’importance de cette victoire pour ses coéquipiers et lui.

« Je ne pense pas que nous ayons fait notre meilleur match, mais… »

« C’était une victoire importante contre un grand adversaire qui n’avait pas perdu depuis plusieurs matches. Je ne pense pas que nous ayons fait notre meilleur match, mais nous avons gagné à l’extérieur, et c’est ce qui est le plus important, et maintenant nous devons continuer. Difficile de battre Strasbourg ? Sans aucun doute. Strasbourg est une équipe très forte. Elle est encore plus forte à domicile, louange le milieu de terrain pour PSG TV. L’atmosphère est également compliquée et je pense que nous avons réussi à nous en sortir. Nous aurions pu faire un meilleur match. Mais ce qui est bien, c’est que nous nous rachetons en gagnant. »