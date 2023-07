Manuel Ugarte a rejoint le PSG contre 60 millions d’euros. Le milieu de terrain uruguayen s’est confié à l’AFP.

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG a misé sur Manuel Ugarte. Les dirigeants parisiens ont levé sa clause libératoire qui s’élevait à 60 millions d’euros. Une somme qui peut surprendre pour un jeune joueur (22 ans) qui n’a pas encore une grande expérience européenne. Mais le numéro 4 des Rouge & Bleu assure, dans une interview accordée à l’AFP, que ce montant, il ne le vit « pas non plus comme une pression« . Dans cette interview, l’ancien du Sporting CP se dit reconnaissant envers son nouveau club. « Je suis reconnaissant au PSG d’avoir fait cet effort pour m’acheter, mais maintenant il faut démontrer sur le terrain. C’est sûr qu’il y a la pression, je savais où je mettais les pieds. »

Ugarte se dit prêt à affronter la concurrence

Auprès de l’Agence France-Presse, Manuel Ugarte a expliqué qu’au sein du PSG, il souhaite « apprendre et continuer à progresser comme joueur. Depuis que nous sommes au Japon, je me rends compte que le Paris Saint-Germain est un géant vu le nombre de supporters qu’il a ici. » L’international uruguayen a ensuite décrypté son jeu. « Je suis un joueur box to box, je dirais que je suis un joueur aguerri, qui essaie toujours de récupérer le ballon, ma caractéristique majeure. Je dois encore améliorer le jeu avec le ballon. Mais je crois que Luis Enrique est l’entraîneur parfait pour cela ! » Pour l’AFP, il a ensuite évoqué ses échanges avec son nouveau coach, et sur le poste où il aimerait le placer. « Jouer comme pivot (milieu défensif) et aussi au sein de la ligne défensive, là où peut évoluer le pivot. Il me demande beaucoup de variation : ‘La balle vient d’un côté, renvoie-la de l’autre côté‘. » Dans cette interview, Manuel Ugarte explique être prêt à affronter la concurrence.