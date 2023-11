Ugarte salue la grande performance du PSG contre Montpellier

En ouverture de la 11e journée de Ligue 1, le PSG s’est largement imposé contre Montpellier au Parc des Princes (3-0). Un succès qui lui permet de prendre provisoirement la tête du championnat.

Pour une fois, le PSG avait la possibilité de mettre la pression sur ses adversaires dans la course à la première place. Dans un match complètement maitrisé, même s’il s’est fait une petite frayeur dès le début de la rencontre, le club de la capitale s’est largement imposé sur sa pelouse contre Montpellier grâce à des buts de Lee Kang-In, Warren Zaïre-Emery et Vitinha (3-0). Avec ce succès, le PSG a très bien préparé son déplacement à Milan pour le compte de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Avec ce succès, le PSG prend provisoirement la tête de la Ligue 1. Au micro de Prime Video, Manuel Ugarte, une nouvelle performant au milieu de terrain, a salué la grande performance de son équipe.

« Ça a été un très grand match »

« Ça a été une grande performance de l’équipe. Ça a été un très grand match avec trois très beaux buts. On a eu beaucoup d’occasions, on marque. Le plus important, c’était de gagner. On doit continuer comme ça et avoir cette régularité. Les trois magnifiques buts, le travail de l’entraîneur ? Quatre, celui de Ramos, c’était un golaço (rire !). On a des idées, on commence à vraiment les mettre en place. C’est très important pour une équipe comme le PSG. Petit à petit, on s’améliore.«