Un accord trouvé entre Lee Kang-in et l’Atlético de Madrid ?

Lee Kang-in est l’un des joueurs susceptibles de quitter le PSG lors du mercato estival. L’international sud-coréen aurait une préférence pour son avenir et aurait trouvé un accord avec l’Atlético de Madrid.

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Lee Kang-in n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Apprécié du coach du PSG, l’international sud-coréen a un impact quand il rentre sur le terrain. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu, l’ancien de Majorque est l’un des joueurs qui pourrait quitter le double champion d’Europe lors du mercato estival afin de retrouver un temps de jeu régulier. Depuis plusieurs mois, l’Atlético de Madrid aimerait s’offrir les services.

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Il veut rejoindre l’Atlético de Madrid

Selon les informations de la Cadena Ser, le numéro 19 du PSG aurait trouvé un accord avec les Colchoneros depuis le mois de janvier. La radio espagnole indique que le club de la capitale et l’Atlético de Madrid sont en négociations pour un éventuel transfert de Lee Kang-in et que ces négociations avancent dans le bon sens. De son côté, Matteo Moretto indique que Lee Kang-in veut signer à l’Atlético de Madrid et que ses représentants ont déjà eu des discussions avec les dirigeants de l’Atlético de Madrid pour trouver un accord sur le futur contrat de Lee Kang-in.