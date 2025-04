Un choix arrêté pour la ville du futur stade du PSG ?

Afin de devenir propriétaire de son stade, le PSG pourrait quitter le Parc des Princes. Il aurait même fait son choix pour l’emplacement de son possible futur stade.

Depuis plusieurs mois, la question du futur stade du PSG fait beaucoup parler. Désireux de devenir propriétaire de leur stade, les dirigeants parisiens sondent plusieurs villes d’Île-de-France en raison du refus de la mairie de Paris de lui vendre le Parc des Princes, son antre historique. Ces derniers jours, on parlait de la ville de Massy dans l‘Essonne comme favorite pour accueillir la future enceinte des Rouge & Bleu.

Un stade de 90 000 places

Selon les informations de l’Essentiel de l’Eco, le PSG aurait choisi Massy pour construire son futur stade. La décision a été prise en interne par l’actionnaire qatari. « Après des mois de consultations, de visites de terrains, de discussions politiques et de comparaisons stratégiques, Massy s’est imposée comme le site le plus solide, le plus lisible et le plus soutenu. L’annonce officielle n’a pas encore été faite, mais elle ne serait plus qu’une question de calendrier. » La rupture avec la ville de Paris est consommée depuis plusieurs mois. Aucun retour en arrière n’est envisagé : l’échec des négociations sur la vente du stade a scellé la décision du club. Nasser al-Khelaïfi et les propriétaires qatariens ont fermé la porte, préférant investir dans un nouvel écrin, taillé sur mesure pour les ambitions économiques et sportives du PSG, indique le média. Le projet s’élèverait à environ un milliard d’euros, avec un stade de 90 000 places, accompagné de commerces, bureaux, hôtels et services. Une opération urbaine complète, à mi-chemin entre l’équipement sportif et le quartier d’affaires nouvelle génération. « Ce choix de Massy n’est pas seulement géographique. Il traduit une vision du sport comme levier économique. Le PSG ne se contente plus d’acheter des joueurs. Il construit une infrastructure de marque, pensée pour accueillir des matchs, des concerts, des événements d’envergure. Un pôle économique autour du football-spectacle. » Officiellement, le PSG garde une posture de prudence, compréhensible tant que les derniers verrous administratifs et politiques ne sont pas levés. Mais plus personne, dans les cercles informés, ne doute que Massy a été retenue. L’annonce officielle pourrait intervenir dans les prochaines semaines, sans doute avant la fin de la saison, conclut L’Essentiel de l’Eco. De son côté, Bruno Salomon, spécialiste du PSG pour la radio Ici Paris Île-de-France, indique que rien n’a été décidé dans le choix d’un site pour un futur stade pour le PSG. Des études sont en cours, aucune décision prise et donc rien de finalisé.