Un départ dans le service communication du PSG

Cet été, le PSG va beaucoup bouger à tous les étages. Mauricio Pochettino et Leonardo devraient quitter le club, certains joueurs aussi. Mais le club de la capitale est aussi une entreprise qui compte plus d’une centaine d’employés. Ce vendredi matin, un membre du service communication des Rouge & Bleu a annoncé son départ.

Yann Guerin, attaché de presse du PSG, a annoncé son départ du club – via son compte twitter – après dix ans de bons et loyaux services. Il a tenu à remercier le club. « M.E.R.C.I P.A.R.I.S. Après plus de 10 ans, mon aventure au PSG prend fin. Fier du parcours et du travail! Merci au Club et à tous ceux qui j’ai côtoyé! Le PSG est le PSG grâce aux personnes de l’ombre. Mon cœur sera à jamais Rouge & Bleu.«