Avec l’élimination en 8es de finale Ligue des champions face au Real Madrid, l’avenir de Mauricio Pochettino semble s’écrire loin du PSG. Sous contrat jusqu’en 2023, l’Argentin devrait quitter ses fonctions d’entraîneur à la fin de la saison. Dans le même temps, d’autres anciens coaches du PSG (Carlo Ancelotti avec le Real Madrid , Unaï Emery à Villarreal et Thomas Tuchel avec Chelsea) ont atteint les quarts de finale de C1. Et selon Philippe Sanfourche, les échecs répétés du PSG en Champions League ne sont pas dus aux profils des différents entraîneurs mais plutôt à un mal plus profond au sein du club, comme il l’a déclaré dans L’Equipe du Soir.

« Ce qu’on peut reprocher à Pochettino, c’est sur l’ensemble de son mandat de ne pas avoir installé un jeu, il y a une déception par rapport à ça. Mais sur les deux rencontres face au Real Madrid, on ne va pas refaire 50 fois le match, mais le PSG était largement au-dessus et l’a largement démontré. Le PSG s’est sabordé tout seul avec des joueurs gangrénés par un mal qui est profond dans ce club. Les autres entraîneurs (Ancelotti, Tuchel et Emery) avec des profils tous différents que ce soit sur l’âge, la manière de coacher et la façon de mener un collectif, s’épanouissent ailleurs et ne le faisaient pas au PSG. Le mal est profond et ce n’est pas Pochettino, Zidane ou qui que ce soit qui changeront quelque chose. »