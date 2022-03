L‘élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (3-2, score cumulé) pourrait entraîner des gros changements à tous les étages du PSG. Alors que le président – Nasser al-Khelaïfi – ne serait pas menacé, les cas de Mauricio Pochettino et Leonardo seront les dossiers chauds des prochaines semaines parisiennes. L’entraîneur argentin est quasi certain de quitter les Rouge & Bleu à la fin de la saison, alors que le directeur sportif brésilien est sur la sellette.

Selon les informations du Telegraph, le PSG aurait plusieurs pistes pour remplacer Leonardo. Le premier nom évoqué par le média britannique, Michael Edwards. Ce dernier a occupé pendant 10 ans le poste de directeur technique de Liverpool, et a été avec Jürgen Klopp l’un des architectes majeurs du succès du club de la Mersey sur la scène nationale et européenne, par un recrutement intelligent et structuré (Van Dijk, Robertson, Salah, Mané,…). Il avait annoncé son départ de Liverpool au mois de novembre sans évoquer de nouveau challenge potentiel.

Le Telegraph évoque également Andrea Berta, directeur sportif de l’Atletico Madrid , déjà pisté dans le passé par le board du PSG, mais également Giovanni Rossi – qui est actuellement à Sassuolo – ainsi qu’Hugo Viana, directeur sportif du Sporting.