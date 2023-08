Un déplacement encadré pour les supporters du PSG à Lyon

Après sa belle victoire face au RC Lens, le PSG prépare désormais sa prochaine rencontre face à l’Olympique Lyonnais. Un déplacement qui sera surveillé notamment du côté des supporters.

Victorieux avec la manière face au RC Lens (3-1) samedi, le PSG aborde de la meilleure des façons cette nouvelle semaine. Et à partir de ce mardi, les joueurs de Luis Enrique prépareront leur prochaine affiche face à l’Olympique Lyonnais, programmée le dimanche 3 septembre (20h45 sur Prime Video) en conclusion de la 4e journée de Ligue 1. Et pour ce voyage à Lyon, le club parisien pourra compter sur le soutien de ses supporters. Cependant, le déplacement de ces derniers sera surveillé de très près.

La préfecture du Rhône a annoncé plusieurs mesures

Ce lundi, la préfecture du Rhône a pris plusieurs mesures pour cette rencontre OL/PSG. Pour les personnes se réclamant supporters du PSG, « la circulation et le stationnement sera interdit sur la voie publique dans le centre-ville de Lyon afin de prévenir d’éventuels incidents et troubles à l’ordre public. » De plus, l’accès au Groupama Stadium et à ses abords sera interdit « à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du PSG, à l’exception des détenteurs de la contremarque ‘secteur visiteurs' », rapporte Le Parisien. La préfecture du Rhône rappelle aussi que « le transport et l’utilisation de tous pétards ou engins pyrotechniques seront interdits aux abords et à l’intérieur du Groupama Stadium. » Avec la recrudescence des incidents autour des stades, « les autorités veulent limiter au maximum les risques d’affrontements », rapporte le quotidien francilien.