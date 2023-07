Le PSG a débuté sa préparation estivale il y a presque deux semaines. Mais certains joueurs n’ont pas encore repris. Ce sera le cas demain.

Le PSG va jouer son premier match de préparation ce vendredi après-midi (17 heures), au Campus PSG, contre Le Havre. Pour cette rencontre, Luis Enrique a convoqué 27 joueurs. Certains sont à l’entraînement depuis le 10 juillet, d’autres – les internationaux convoqués en sélections nationales en juin – depuis lundi. Lors de cet affrontement contre le promu en Ligue 1, le coach espagnol devrait faire une large revue d’effectif. Après cette rencontre, les Parisiens prendront la direction du Japon pour poursuivre leur préparation. Une tournée que plusieurs joueurs ne feront pas.

A voir aussi : Le PSG officialise son passage en Corée du Sud

Séance au Campus PSG à 17 heures

En effet, le PSG a une liste d’indésirables qu’ils comptent faire partir lors du mercato estival. Pour la plupart de ses joueurs, ils n’étaient pas présents au centre d’entraînement à Poissy depuis la reprise . Sur son compte twitter, Benjamin Quarez – journaliste pour Le Parisien – explique que ce second groupe, composé « de jeunes et d’éléments plus expérimentés qui vont devoir partir cet été« , est attendu au Campus PSG demain après-midi (17 heures) pour une séance d’entraînement. Benjamin Quarez indique qu’Abdou Diallo, qui n’entre pas dans les plans du PSG sera l’un de ses joueurs. Pendant ce temps-là, les autres joueurs du PSG s’envoleront pour le Japon afin de poursuivre leur préparation, avec trois matches amicaux au programme, Al Nassr le 25, Cezero Osaka le 28 et l’Inter Milan le 1er aout. Ils se rendront ensuite en Corée du Sud (2 et 3 août) avec en prime, un dernier match de préparation contre le Jeonbuk Hyundai le 3 août.