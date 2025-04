Un dispositif policier important autour de PSG / OM

Même si les supporters marseillais sont interdits de déplacement, le Classico de ce soir entre le PSG et Marseille va mobiliser un important dispositif policier.

Ce dimanche soir (20h45, DAZN), le PSG affronte Marseille pour le deuxième et dernier Classico de la saison. Malgré l’absence des supporters marseillais au Parc des Princes, ce match a été classé à très haut risque. Comme le rapporte RMC Sport, le dispositif policier reste dimensionné à une rencontre de Ligue 1. En effet, un peu plus de 300 policiers et gendarmes, dont plusieurs unités de forces mobiles, sont déployés pour assurer la sécurité de cette affiche.

Un arrêt anticipé du match et l’évacuation du Parc évoqué dans la dernière réunion de sécurité

Dans un message diffusé le 13 mars dernier à toutes les directions de la police parisienne, que RMC Sport a pu consulter, il est rappelé que : « Divers risques sont annoncés tels que des jets de projectiles sur le car de l’équipe de Marseille ainsi que des invectives contre les joueurs et le staff de l’OM de la part des ultras parisiens. » Le média sportif explique également que jeudi dernier, lors de la dernière réunion de sécurité préparatoire à cette rencontre, les autorités ont évoqué un arrêt anticipé du match et l’évacuation du Parc des Princes.