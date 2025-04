Lizarazu : « À ce niveau-là, le PSG peut faire très mal »

Mardi soir, le PSG s’est qualifié en quarts de finale de la Ligue des champions en éliminant Liverpool lors de la séance de tirs au but (1-1, 1 t.a.b à 4). Bixente Lizarazu estime que le PSG a mérité sa qualification.

Cruellement battu sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG est allé chercher sa qualification en quarts de finale de la Ligue des champions à Anfield lors de la séance des tirs au but (1-1, 1 t.a.b à 4). Le club de la capitale a dominé les trois quarts de la double confrontation et a mérité sa qualification. Pour Bixente Lizarazu, les Parisiens ont réalisé deux bonnes performances et peuvent être des prétendants à la victoire finale en Champions League.

« Ce qu’il faut, c’est maintenir ce niveau-là »

« Concernant Paris, c’est un oui franc et massif à tout point de vue. L’aspect qui m’intéressait, c’était l’aspect physique. Ils ont résisté à cette équipe de Liverpool à Anfield, et ce n’est pas facile. Ils l’ont très bien fait. Sur le plan psychologique, la deuxième période a été très très difficile. Et ils m’ont vraiment étonné. Ils ont montré qu’ils sont capables, sans oxygène, de tenir tête à une des meilleures équipes européennes du moment. Et ça, c’est quelque chose que l’on n’avait pas pu voir parce qu’il fallait avoir un rival et une compétition de ce niveau-là, lance Lizarazu dans Téléfoot. Ça a été assez exceptionnel. Sur le plan technique, ils sont globalement tout le temps dominateurs, ce n’était pas tellement une surprise. Ce qui change, c’est qu’ils lâchent vraiment les chevaux en attaque rapide. Ça, c’est l’évolution du jeu de Luis Enrique. Il n’y a plus que la possession. Ils font très très mal en attaque rapide. C’est là où ils ont été très forts. Globalement, il domine trois mi-temps sur quatre, les prolongations. Émotionnellement, ils sont plus forts, même pendant la séance de tirs au but. C’est une victoire qui est totalement méritée. À ce niveau-là, le PSG peut faire très mal, il n’y a pas de doutes. Le PSG peut-il gagner la Ligue des champions ? Aston Villa, c’est beaucoup plus à leur porter. Derrière, il va y avoir le Real, le Bayern, Barcelone. Oui, ils peuvent rivaliser avec ces équipes. La route est encore longue. Ce qu’il faut, c’est maintenir ce niveau-là. Le niveau qu’ils ont eu en huitièmes de finale est exceptionnel. Il faut faire la même chose après. »

« Le PSG est très très fort, Marseille est irrégulier »

Le champion du monde 98 s’est ensuite penché sur le Classico et indique ne pas s’attendre à une surprise, estimant que le PSG remportera ce choc. « Il n’y a pas tellement de suspense. Ils sont dans une telle dynamique le Paris Saint-Germain que je ne vois pas une surprise ce soir. Paris est très très fort, Marseille est irrégulier, ils jouent au Parc des Princes. »