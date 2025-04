PSG / OM – Le CUP ne veut pas pénaliser l’équipe

Si l’ambiance dans les tribunes du Parc des Princes sera surveillée de près lors de ce PSG – OM, le Collectif Ultras Paris ne compte pas pénaliser le club parisien.

Depuis la qualification historique du PSG sur la pelouse de Liverpool en Ligue des champions, le Classique entre le club parisien et l’Olympique de Marseille occupe tous les esprits. Et ces derniers jours, un homme est au centre des attentions : Adrien Rabiot. Parti en très mauvais terme de son club formateur en 2019, l’international français a rejoint le rival marseillais libre de tout contrat l’été dernier. Ainsi, son retour au Parc des Princes est redouté dans la sphère parisienne en raison des probables chants et banderoles insultantes à l’encontre du milieu marseillais.

Une relation excellente entre le CUP, Luis Enrique et les joueurs

De son côté, le Collectif Ultras Paris ne compte pas envenimer la situation, comme le rapporte RMC Sport. Ce samedi soir, les membres du CUP étaient présents au Parc des Princes pour finaliser les préparatifs de ce 109e Classique de l’histoire. Si le club parisien n’a pas caché sa peur d’une possible perte du match sur tapis vert, le groupe ultras a un discours très clair avant cette affiche : « La liberté d’expression reste un point auxquels les ultras parisiens sont très attachés mais le CUP dit avoir la maturité et l’intelligence pour ne pas aller trop loin dans les chants ou messages passés ce dimanche. » Si la motivation et l’excitation restent intactes avant ce type de rencontre, le CUP a un mot d’ordre avant ce duel face au rival marseillais : hors de question de pénaliser l’équipe. « D’autant que la relation avec l’entraîneur Luis Enrique et les joueurs est très bonne. »

De plus, le PSG et ses supporters s’attendent à vivre une fin de saison excitante, avec notamment une union sacrée renforcée après la victoire à Liverpool. « Ce dimanche, dans un Parc des Princes plein à craquer, le principal groupe de supporters sait qu’il sera particulièrement surveillé et qu’en cas de ‘dérapage’, il sera durement sanctionné. Il tient donc à éviter d’en arriver là en donnant des arguments aux instances du football français ou à l’état », conclut RMC.