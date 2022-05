Le PSG est sur le point de faire sa révolution. Il y a tout juste une semaine, Leonardo a été démis de ses fonctions de manière officieuse. C’est un secret de polichinelle, Luis Campos lui succédera à la tête de la direction sportive du club. Plusieurs points restent tout de même flous dans ce remaniement attendu, à l’instar de l’avenir de Mauricio Pochettino.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino se trouve clairement sur la sellette. Pour le remplacer, le PSG vise Zinedine Zidane. Problème, les pourparlers paraissent ardus et, outre la piste menant à l’ancien coach merengue, peu d’options s’offrent à la direction rouge et bleu. un état de fait qui pousse certaines sources à émettre l’hypothèse d’un maintien en poste du technicien argentin. Une version réfutée par Le Parisien. Selon cette source, le licenciement de ce dernier est une question d’ores et déjà actée.

Un sacré chantier en prévision

En ce qui concerne le futur directeur sportif du PSG, Luis Campos devrait être officialisé en début de semaine prochaine. Le décideur lusitanien sera épaulé par Antero Henrique, nous confirme Le Parisien. Les deux hommes auront des tâches bien différentes puisque le premier cité sera uniquement en charge de la stratégie sportive liée au mercato et à la gestion de l’équipe première. Pour sa part, Antero Henrique, passé par la case PSG entre 2017 et 2019) possédera une mission bien spécifique : vendre les indésirables du club. Le média francilien explique qu’une bonne dizaine de joueurs sont concernés : Sergio Rico, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Ander Herrera, Leandro Paredes, Idrissa Gueye ou encore Mauro Icardi. En revanche, Le Parisien confirme que Keylor Navas et Sergio Ramos ne font nullement partie de cette liste.