Un grand nombre d’absents pour Strasbourg contre le PSG ?

Le PSG va retrouver la compétition officielle mercredi soir (21 heures, Canal Plus Sport 360) avec la réception de Strasbourg dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Julien Stéphan pourrait être privé de beaucoup de joueurs.

Pour sa rencontre contre Strasbourg en Ligue 1 mercredi soir, le PSG devra faire sans plusieurs joueurs. Nuno Mendes et Danilo Pereira sont blessés, alors que Lionel Messi n’est pas encore revenu. Même s’ils ont été loin dans la compétition, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont tout de suite retrouvé le Camp des Loges et pourraient même jouer contre les Alsaciens. Présent à l’entraînement depuis la semaine dernière, Neymar pourrait aussi postuler. Par contre, du côté des Strasbourgeois, c’est moins la fête. Beaucoup de joueurs pourraient manquer cette confrontation.

7 joueurs possiblement absents du côté de Strasbourg

Selon les informations d’Alsasports, Julien Stéphan devrait faire sans sept jours pour le déplacement au Parc des Princes pour y défier le PSG dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Alexander Djiku et Ronaël Pierre-Gabriel sont suspendus, Maxime Le Marchand, Thomas Delaine, Colin Dagba, prêté par les Rouge & Bleu au RCSA l’été dernier, et Nordine Kandil sont blessés. Enfin, Dimitri Lienard – capitaine de Strasbourg – est incertain. Mais il est peu probable qu’il soit du voyage à Paris selon le média alsacien.