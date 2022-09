Dagba : « Pour moi, Strasbourg était la meilleure option »

Cet été, Colin Dagba a prolongé son contrat jusqu’en juin 2025 avec le PSG avant d’être prêté dans la foulée à Strasbourg. Blessé, il a manqué les quatre premières journées de Ligue 1 avec le club strasbourgeois. Il a finalement commencé son aventure alsacienne le 31 août en entrant en jeu contre Nantes (1-1). Il a ensuite enchaîné avec deux titularisations. Le latéral droit est revenu sur son choix de rejoindre Strasbourg.

« Je pense que j’ai tout pour m’épanouir ici«

« Qu’est-ce que je suis venu chercher à Strasbourg ? Du plaisir et du temps de jeu. La saison passée, c’était vraiment compliqué pour moi (6 matches toutes compétitions confondues). J’ai pu parler beaucoup avec le coach avant de venir. Je pense que j’ai tout pour m’épanouir ici. Pour moi, c’était la meilleure option, assure le titi du PSG dans une interview accordée à l’Alsace. Les différences entre le PSG et Strasbourg ? C’est un peu différent, c’est vrai, mais je me suis adapté. Et ça ne reste que du foot, on est avec les copains. Je me suis bien intégré dans le vestiaire et je prends plaisir de jour en jour. Avec les matches, ça va être top comme saison.«