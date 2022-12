Le PSG va retrouver le chemin des terrains avec la réception de Strasbourg dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Ce lundi, le championnat de France a dévoilé le nom de l’arbitre qui officiera lors de cette rencontre.

Plus d’un mois après son dernier match, en raison de la Coupe du Monde au Qatar, le PSG va rejouer en Ligue 1 cette semaine. Mercredi soir (21 heures, Canal Plus Sport 360), les joueurs de Christophe Galtier vont recevoir – au Parc des Princes – Strasbourg dans le cadre de la 16e journée. Une rencontre des extrêmes entre le premier et le 19e du championnat. Ce lundi, le nom de l’arbitre de ce match a été dévoilé. Il s’agit de Clément Turpin.

Troisième fois de la saison qu’il arbitre les deux équipes

L’homme en noir de 40 ans sera assisté par Cyril Gringore et Nicolas Danos. Ruddy Buquet officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Eric Wattellier et Olivier Thual. Cette saison, Monsieur Turpin a arbitré deux fois les deux équipes. Lors de la très large victoire contre Lille lors de la 3e journée (1-7, 21 août) et le Classico (11e journée, 1-0, 16 octobre) pour le PSG et le match nul contre Nantes (1-1, 31 aout, 5e journée) et la victoire à Angers (2-3, 9 octobre, 10e journée) pour Strasbourg. En sept matches de Ligue 1, il a distribué 19 cartons jaunes et un rouge. Par contre, il n’a pas attribué de penalty.