Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 26 décembre 2022. Christophe Galtier devrait pouvoir compter sur ses Mondialistes face au RC Strasbourg ce mercredi, comment le club parisien prépare le Boxing Day…

Dans son édition du jour, L’Equipe se projette sur les prochains matches du PSG face au RC Strasbourg ce mercredi (21h sur Canal Plus Sport 360) et le RC Lens (dimanche à 20h45), à l’occasion des 16e et 17e journées de Ligue 1. Et pour ces rencontres, Christophe Galtier devrait avoir un groupe quasi au complet avec ses Mondialistes. En effet, les internationaux qui sont récemment rentrés du Qatar pourraient avoir quelques minutes face au RCSA au Parc des Princes. À l’exception de Lionel Messi, tous les joueurs présents au Qatar ont effectué leur retour au Camp des Loges ces derniers jours. « Leur intégration aux séances collectives a été progressive mais rapide si bien que le club étudie la possibilité de leur donner du temps de jeu, y compris les derniers arrivées (Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Marquinhos et Neymar), lors des matches à venir. En particulier le déplacement dimanche à Lens. »

Le club parisien est à l’écoute des sensations de ses joueurs et ne précipitera aucun retour. Si certains Mondialistes sont en mesure d’être alignés, « de petite plages de repos pourraient être programmées ces prochaines semaines pour compenser cet enchaînement et leur permettre de souffler » d’ici le huitième de finale aller de Ligue des champions face au FC Bayern Munich (14 février). Un groupe assez fourni devrait être apte dès le match de reprise face au RC Strasbourg avec les présences des premiers Mondialistes de retour au Camp des Loges (Vitinha, Carlos Soler, Pablo Sarabia), mais aussi les jeunes présents au centre d’entraînement depuis plusieurs semaines (Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Warren Zaïre-Emery, El Chadaille Bitshiabu). En revanche, le coach des Rouge & Bleu ne pourra toujours pas compter sur Nuno Mendes (cuisse), Presnel Kimpembe (tendon d’Achille) et Danilo Pereira (côtes), qui s’entraîne à part depuis la fin de semaine dernière. « Pour ces trois hommes, un retour à la compétition n’est pas attendu avant le mois de janvier au mieux », conclut L’E.

L’Equipe revient également sur la façon dont les clubs de Ligue 1 ont préparé ce Boxing Day, acté depuis le 13 octobre 2021. En effet avec la programmation inédite des 16 et 17e journées de Ligue 1 pendant les fêtes de fin d’année, en raison d’un calendrier 2022-2023 bouleversé par l’organisation de la Coupe du monde en hiver, les clubs français ont dû s’adapter. Ainsi, certaines formations ont travaillé lors de ce jour de Noël. Si les joueurs du PSG ont bénéficié d’un jour de repos ce dimanche, comme Lyon et Brest, ils retrouveront la compétition dès mercredi. « Comme pour la plupart de leurs matches au Parc des Princes, les Parisiens auront rendez-vous à leur hôtel de Rueil-Malmaison le jour du match et bénéficieront d’une journée de repos jeudi, avant de préparer leur déplacement à Lens dimanche », détaille le quotidien sportif.