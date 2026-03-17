Le PSG qualifié pour le Final Four de la Youth League

Ce mardi après-midi, l’équipe U18 du PSG affrontait Villarreal en quart de finale de la Youth League. Et les titis parisiens se sont imposés (0-1). Ils joueront le Final Four de la compétition.

Qualifiée pour les quarts de finale de la Youth League, l’équipe U18 du PSG affrontait Villarreal à ce stade de la compétition ce mardi après-midi. Sur la pelouse du club espagnol, les Parisiens mettent le pied sur le ballon dès le début de la rencontre, sans pour autant se montrer dangereux. Il faudra attendre l’approche de l’heure de jeu pour voir les équipes se procurer les premières situations. Le PSG va finalement trouver la faille par l’intermédiaire d’Elijah Ly. Après une percée dans son couloir, David Boly transmet à Pierre Mounguengue à l’entrée de la surface. Ce dernier trouve Elijah Ly sur le côté gauche de la surface. Le titi élimine le dernier défenseur d’un superbe crochet puis ajuste le gardien (0-1, 26e). Après cette réalisation, Villarreal va se procurer une très grosse occasion. Après une mauvaise relance de Martin James, Adelantado récupère le ballon et tente sa chance. Le ballon s’écrase sur la barre (35e). Les locaux vont ensuite pousser pour tenter d’égaliser mais les Parisiens vont résister pour rentrer aux vestiaires avec ce petit but d’avance.

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Sauvé deux fois par la barre

En seconde période, les deux équipes vont se procurer des occasions sans pour autant réussir à faire trembler les filets. Villarreal va avoir la possibilité d’égaliser après avoir obtenu un penalty généreux. Idder déséquilibre un attaquant espagnol, même si c’est ce dernier qui va vers le joueur du PSG. Hugo Lopez se place devant Martin James et voit le gardien du PSG repousser sa tentative (59e). Après ce sauvetage, Villarreal va continuer à pousser et se procurer des occasions pour égaliser. Sur une nouvelle erreur de main de Martin James, Hugo Lopez est seul aux six mètres devant le but vide mais envoie sa frappe sur la barre du PSG (79e). Le club espagnol trouvera une nouvelle fois la barre (88e) mais ne parviendra pas à égaliser. Solide dans les dernières minutes du match, le PSG s’impose et se qualifie pour le Final Four de la Youth League (0-1). Les Parisiens retrouvent ce stade de la compétition dix ans après sa première participation. En demi-finales, le 17 avril, ils affrontent soit le Real Madrid soit le Sporting CP, qui s’affrontent demain après-midi (14 heures).