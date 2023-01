Un groupe quasiment au complet à l’entraînement du PSG

Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace à Rennes dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, les Rouge & Bleu se sont entraînés une dernière fois au Camp des Loges ce matin. Petit point sur l’état du groupe.

Grâce à son succès contre Angers mercredi soir (2-0) et le nul de Lens contre Strasbourg (2-2), le PSG a repris six points d’avance sur les Lensois en tête de la Ligue 1. Les Parisiens voudront conserver cette avance ou prendre encore un peu plus de large en se déplaçant sur la pelouse du Roazhon Park pour y défier le quatrième du championnat, Rennes. Les joueurs de Bruno Genesio qui restent sur deux défaites lors de leur trois derniers matches de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier pourrait compter sur un groupe quasiment au complet.

Verratti et Kimpembe, seuls absents

Lors des 15 premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias, on a pu voir que le coach du PSG pouvait compter sur un groupe quasiment au complet sur les pelouses du Camp des Loges. De retour à l’entraînement collectif depuis le début de la semaine, Renato Sanches et Nuno Mendes étaient encore présents ce samedi matin avec leurs coéquipiers. Il faudra attendre la conférence de presse de Christophe Galtier, à 13 heures, pour savoir s’ils postulent pour une place dans le groupe pour demain. Présents à Paris depuis mercredi, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi étaient aussi présents ce samedi matin. Seules absences à déplorer en raison de blessure, celles de Marco Verratti et Presnel Kimpembe. Annoncé proche de rejoindre Wolverhampton, Pablo Sarabia n’était pas là.

