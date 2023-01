Demain soir (21 heures, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit Angers dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse.

Après sa victoire en 32es de finale de Coupe de France contre la Berrichonne de Châteauroux (1-3) vendredi, le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de la lanterne rouge du championnat, Angers. Comme avant chaque match des Rouge & Bleu, Christophe Galtier se présente en conférence de presse. Ce mardi, il a été questionné sur la rencontre contre les Angevins, la date du retour de Renato Sanches, la prolongation de contrat de Lionel Messi, Mbappé et le brassard de capitaine de la France, Pablo Sarabia …Extraits choisis.

La prolongation de contrat de Lionel Messi

« Il y a des discussions, la direction sportive a échangé avec Leo sur le sujet d’une prolongation. Je ne sais pas où ça en est. Leo me semble heureux à Paris. Après, il faut voir sa position par rapport au projet du club. C’est un sujet que je n’aborde pas avec lui. »

Renato Sanches et Pablo Sarabia

« Renato va bien, il intégré les séances. Il sera disponible pour le match de Rennes mais pas pour demain. Sarabia est un joueur qui n’a pas beaucoup joué, il est toujours difficile de vite retrouver des repères. Il a été très intéressant en début de match en Coupe de France. J’ai vu les critiques. Lui-même ne peut pas se satisfaire de la prestation qu’il a pu faire, mais je trouve que les critiques ont été, à mon sens, exagérées.«

Nordi Mukiele

« C’est un joueur qu’on a souhaité avoir, il est très polyvalent. Il s’est rapidement intégré, il a beaucoup travaillé ces dernières semaines pendant la pause de la Coupe du monde. Il est une satisfaction. On va avoir un calendrier très chargé. Achraf Hakimi a beaucoup joué à la Coupe du monde. »

Le possible capitanat de Mbappé avec la France

« Je ne suis pas Didier Deschamps, je pense qu’il ne va pas se tromper sur le choix. Kylian a 24 ans, avec déjà beaucoup de matchs au compteur, des performances incroyables. Être capitaine, c’est beaucoup de responsabilités. Même sans le brassard, Kylian est un leader d’équipe et de vestiaire.«

Le match amical en Arabie Saoudite

« L’engagement a été pris la saison dernière, le club doit le respecter. Est-ce qu’il est bien placé ? On devait respecter l’engagement qui a été pris. Je me plie aux engagements qui ont été pris.«

Les paroles de Le Graët sur Zidane

« Zidane mérite le respect et je suis convaincu qu’il a le respect de tout le monde. Les paroles qui ont été dites ont créé une forte réaction. Je ne vais pas commenter ces paroles. Je n’ai pas pour habitude de tirer sur l’ambulance donc je ne commenterai pas plus.«

Le tweet de Mbappé

« J’ai vu la réaction de Kylian. Kylian est un grand garçon, ça sort du contexte du PSG. Il s’est exprimé avec son coeur, ses propos lui appartiennent. »

La stratégie du PSG avec ses titis

« Ce n’est pas une stratégie. De très bons jeunes sont formés, certains sont partis et on les retrouve au plus haut niveau. C’était une volonté de réduire l’effectif pour créer de l’espace sur nos jeunes talents. Ils ont été très intéressants en Coupe de France. Il faut qu’ils soient encadrés par des joueurs d’expérience. Lors du mercato hivernal, il n’y aura pas d’arrivées s’il n’y a pas de départs. »

Warren Zaïre-Emery

« Il est capable de démarrer un match de Ligue 1 mais aussi un match de Ligue des champions. J’en suis convaincu et on en est tous convaincus depuis un certain moment. Ce qui me conforte sur l’analyse que nous avons de Warren, c’est que nos grands joueurs ont le même regard que nous. »