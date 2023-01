Pablo Sarabia de plus en plus proche de Wolverhampton

Revenu au PSG l’été dernier après un prêt concluant au Sporting, Pablo Sarabia ne sera bientôt plus un joueur du club de la capitale. Il devrait rejoindre Wolverhampton dans les prochaines heures.

Pablo Sarabia a très peu joué cette saison (16 matches, 6 titularisations, 536 minutes) avec le PSG. En quête de temps de jeu, l’international espagnol (30 ans), était le joueur le plus susceptible de quitter les Rouge & Bleu cet hiver. Ces derniers jours, on expliquait que les dirigeants parisiens avaient reçu trois offres pour l’ancien Sévillan, deux de Premier League et une de Liga. Le nom d’un club intéressé est sorti, Wolverhampton. Hier on expliquait que Pablo Sarabia devrait rejoindre le club anglais contre un chèque de 7 millions d’euros bonus compris.

Wolverhampton va compléter les documents pour Sarabia

Selon les informations de Fabrizio Romano, journaliste italien spécialiste du mercato, Wolverhampton va compléter les documents pour le contrat de Pablo Sarabia dans les prochaines heures. Fabrizio Romano confirme que le transfert coûtera cinq millions d’euros au Wolves en plus de bonus. Le numéro 19 du PSG a accepté toutes les conditions conclut le journaliste. Pour rappel, Luis Campos a déjà travaillé sur plusieurs joueurs susceptibles de remplacer Pablo Sarabia.