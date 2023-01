Un horaire a été fixé pour le match de gala en Arabie saoudite

Ce n’est pas le match le plus important de la saison pour le Paris Saint-Germain. En revanche, c’est l’occasion pour les téléspectateurs de voir les plus grands joueurs s’affronter. Les meilleurs joueurs d’Al-Hilal et Al-Nassr, coachés par Gallardo, affronteront le PSG de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar Jr. Ça sera aussi l’occasion de revoir un ultime affrontement entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Jeudi 19 janvier à 18h

Alors que l’on connaissait déjà la date de ce match (19 janvier), il nous tardait de savoir à quelle heure ce match de gala aura lieu. Diffusée par BeIN Sports et PSG TV, cette opposition se tiendra à 18h. À noter que le Paris Saint-Germain affrontera Rennes en Ligue 1 ce dimanche et le club parisien doit également affronter son adversaire des 16èmes de finale de la Coupe de France le 23 janvier. Un calendrier bien chargé pour les Parisiens.